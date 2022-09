Öt év alatt 14 millió forintot sikkasztott el a rábízott társasházi vagyonból egy nagyatádi közös képviselő. A 40 éves férfi 2012 óta látta el az 56 lakásból álló társasház közös képviseletét. A közgyűléssel történt megállapodás értelmében rendelkezési joga volt a társasház bankszámlái felett, tevékenységéért pedig tiszteletdíjat és könyvelési juttatást folyósítottak neki. A férfi 2015-től azonban éveken keresztül havi rendszerességgel nem csak az őt megillető pénzösszeget utalta saját bankszámlájára a társasház számlájáról, hanem egyéb összegeket is. 2016-ban a társasház megtakarítási számláján lévő 3,4 forintot teljes egészében saját céljaira fordította. Hogy üzelmeit leplezze, a ház belső felújítására szánt összeg felhasználásáról egy hamis vállalkozói szerződést is készített. Az évek során több mint 13 és fél millió forintot tett el jogtalanul, továbbá a társasházra vonatkozó beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségnek sem tett eleget, amivel a társasház vagyoni helyzetének áttekintését meghiúsította. A ügyészség jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás és számvitel rendje megsértése miatt emelt vádat ellene. A hivatal börtönbüntetést, közügyektől eltiltást, pénzbüntetést és a közös képviselői foglalkozástól való eltiltást is kért a férfi ellen.

Képünk illusztráció!