Több mint egy éven át tartó felújítási munka zárult le Siófokon, ezzel biztonságosabbá, korszerűbbé és környezetkímélőbbé is vált a Siófoki Rendőrkapitányság 1976-ban átadott, 10 emeletes épülete. Molnár Gábor, megyei rendőrfőkapitány a lezárt fejlesztést mozgalmas és nehéz építkezésnek nevezte, amit a kivitelező úgy végzett el, hogy a déli part legnagyobb kapitánysága közben folyamatosan működött, ráadásul a korszerűsítés két nyári szezont is érintett, amikor a turisztikai főidényben jelentkező fokozott terhelés miatt a közbiztonság sem szenvedhetett veszteséget.

Forrás: Witzmann Mihály FB oldala



Abban a főkapitány és Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő is egyetértett, hogy a megújulás a kapitányság belső részeire is ráférne azért, hogy a siófoki rendőrök méltó munkakörülmények között dolgozhassanak, ám az aktuális gazdasági helyzetben a törekvések mellett sem látható egyelőre, hogy a belső felújításra mikor kerülhet sor. Witzmann Mihály, a beruházást lezáró sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a hőszigetelést, ablakcserét és fűtéskorszerűsítést egyaránt magában foglaló beruházással a rendőrség jó választ adott az energiaválság okozta nehézségek kezelésére.

Az épületben 6500 négyzetmétert kell fűteni, derült ki Jakab András, a beruházó BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőjének szavaiból, aki azt is mondta, hogy a korábbi távhős fűtési rendszer helyett az épület egyedi fűtést kapott, és szigetelték a hatalmas lapostetőt is, ahova napelemeket szereltek fel. A 700 millió forintot meghaladó felújítási munkákat teljes egészében pályázati pénzből finanszírozták.