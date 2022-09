A NAV a trükköző vállalkozást a korábbi vizsgálati tapasztalatok, valamint az online számla rendszer adatai miatt követte nyomon már a megalakulástól, és a vállalkozáshoz köthetők is ismertek voltak a hatóság előtt. A cég áfaminimalizáló bevallásokat nyújtott be, ám az online számlaadatok alapján feltérképezhető volt valós működése. Egyértelműen látszott, hogy a számlákat anélkül állították ki, hogy a munkák elvégzéséhez a szükséges személyi vagy tárgyi feltételekkel rendelkeztek volna.

A vállalkozás egy nagy múltú társaságnak is bocsátott ki jelentős összegű építőipari munkákról online számlát, melyek alapján az építőipari szolgáltatások helye pontosan meghatározható volt. Mivel a szóban forgó számlák előleg- vagy részszámlák voltak, feltételezhető volt, hogy a munkák még folynak, ezért az ellenőrök haladéktalanul felkeresték az említett építkezéseket. A NAV ellenőrei az akcióban mind az öt ellenőrzött helyszínen, köztük egy épület felújításánál, egy logisztikai csarnok építésénél és egy autószalon-bővítésnél is találtak be nem jelentett foglalkoztatottakat.

