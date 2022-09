Rongálással vádolnak egy férfit, aki Kaposváron a kapu egyik ablakát kifejelve jutott be egy mélygarázsba. A harmincas éveiben járó vádlott 2022 márciusában a mélygarázson keresztül akart bejutni a társasházi lakásához, azonban a garázskaput nyitó távirányító nem volt nála, de végül ez nem jelentett akadályt. Ajtóstól rontott be a házba, ugyanis a kapu egyik ablakát a fejével, lendületből nekifutva törte ki, majd a kitört ablakon keresztül mászott be a garázsba, hogy hazaérjen. A produkcióját felvette egy biztonsági kamera, a felvétel bizonyítékul szolgált ellene. Tettével 75 ezer forint kárt okozott, amit ki kell majd fizetnie, ha bűnösnek találja a bíróság. A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű vádlottat bocsássa próbára, ám egyúttal kötelezze az általa okozott kár megtérítésére.