– Olyan közbiztonsági körülményeket tudtunk teremteni a polgárőrökkel, együttműködő partnereinkkel, hogy a helyi lakosság és a külföldi turisták biztonságban érezhették magukat – kezdte a szezonértékelő sajtótájékoztatót Kuczik János Zoltán, országos rendőrkapitány-helyettes. Kiemelte: csökkent a bűncselekmények száma és kevesebb sérüléssel járó közlekedési baleset történt. – Idén a somogyi főkapitányság koordinálta a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság munkájának és a csütörtöki záróértekezleten az értékelés mellett már a jövő évi szezonra való felkészülésről tárgyaltunk – tette hozzá Kuczik János.

– Minden turisztikai szezon más, nem lehet rá sablonosan készülni, nem lehet azt mondani, hogy ami tavaly érvényes volt, az idén is érvényes lesz – mondta el Molnár Gábor, Somogy megyei rendőrfőkapitány. Kiemelte: az idei nyáron magunk mögött hagyva a pandémiás időszakot újra voltak fesztiválok, nagyrendezvények és nagyon sok külföldi, leginkább német turisták érkeztek a tóhoz. – Somogy, Fejér, Zala és Veszprém megyében csökkent a bűncselekmények száma és kevesebben fulladtak a vízbe – mondta el Molnár Gábor. Megjegyezte: sikerült a siófoki Petőfi-sétányon egy kiegyensúlyozott közbiztonságot teremteni, a balatoni városban egy áldozatsegítő központot is létrehoztak. A négy megye rendőrei mellett a készenléti rendőrség kutyás, lovas járőrei is segítettek a szezonban. Tizenöt kamerával ellátott autó, helikopter és drónok is segítették az ellenőrzéseket. Egy nyári hétvégén minimum 33 rendőrautóval teljesítettek szolgálatot.

– Amíg egyetlen ember is meghal a közutakon vagy a vízben, addig mi nem dőlhetünk hátra, ugyanúgy kell tovább dolgoznunk - emelte ki Molnár Gábor. A Somogy megyei rendőrfőkapitány hozzátette: tavaly tizennégyen, idén tizenegyen vesztették a Balatonba életüket, szinte kivétel nélkül emberi felelőtlenség miatt. Kevesebb esetben kellett vízből mentést végrehajtaniuk, egyre többen megismerték, megtanulták a viharjelzéseket. Dékány Balázs, Veszprém megyei megbízott rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón elmondta: érzékelik, hogy augusztus 20-a után főleg a hétvégéken nagyobb a forgalom a Balatonnál, ezért ahonnan a turisták érkeznek, azokat az útvonalakat fokozottan ellenőrzik és szükség esetén növelik létszámukat a tó frekventáltabb területein.