Ezekben a napokban érdemes óvatosan autózni, hiszen most van a szarvasbőgés időszaka. Amikor a vad nagyobb eséllyel tévedhet az útra, mint ahogy ebben a balesetben is, akár a késő délutáni órákban. Vezessetek körültekintően és vegyétek figyelembe a vadveszélyt jelző táblát, ott ugyanis számítani kell arra, hogy az állat kilép az autó elé. Itt is érvényes az, hogy úgy válasszuk meg az autó sebességét, hogy biztonságosan meg tudjunk állni.