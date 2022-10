A fiatal férfi 2021 szeptemberétől takarítóként dolgozott egy siófoki járásban található gyárban, ezért bejárása volt az üzem öltözőibe is. A vádlott ezt kihasználva 2021 októbere és decembere között négy kollégájától lopta el a mobiltelefonjukat úgy, hogy a zárt öltözőszekrényeket felfeszítette, vagy azokat – a kulcsuk ismétlődő mintázatát kihasználva - a saját szekrényének kulcsával kinyitotta. A vádlott által zsákmányolt készülékek között volt egy különösen drága, csúcskategóriás telefon is, melynek értéke használtan is megközelítette az 500.000,-Ft-ot.

Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű, és a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

A fényképeket a nyomozó hatóság a helyszíni szemle során készítette.