Amikor látta, hogy a felvonóval egyedül érkezik egy gyerek, a lift ajtaját testével elállva pénzt kért tőle. A 12 éves fiú a kérésnek megfelelően egy ezer forintost át is adott, de amint a férfi meglátta, hogy a zsebében több bankjegy is van, rögtön az összes pénzét követelte. Az egyre agresszívabban fellépő férfi viselkedése komoly félelmet ébresztett a jóval gyengébb fizikumú gyermekben, aki a sarokban szorított helyzetéből egyetlen kiútnak látta a maradék pénzét is átadni zaklatójának. A nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, akivel szemben elfogatóparancsot adtak ki. A 21 éves kaposvári lakost a Készenléti Rendőrség járőrei másnap késő este Budapest VII. kerületében fogták el. A kaposvári rendőrök H. Szebasztiánt 2022. október 1-jén rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását.