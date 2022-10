A múlt hét végén, péntek hajnalban kezdődtek a fájások annál a 40. hetében lévő kismamánál, akihez Somogy megyébe kérték a mentők gyors segítségét. A segítség perceken belül megérkezett, a mentősök megvizsgálták a nőt, majd el is indultak vele a kórházba, ám út közben hirtelen beindult a szülés. Miközben az életmentők félreálltak és felkészültek a szülés levezetésére, a mentésirányítás rögtön egy újabb mentőegységet riasztott segítségül. A mentők végül bonyodalmak nélkül segíthették világra az újszülöttet, aki rögtön fel is sírt. Helyszíni ellátást követően a kis Nórit és a büszke édesanyát is stabil állapotban szállították kórházba.