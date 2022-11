Nagyobb értékre üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a negyvenes éveiben járó fóti férfival szemben, aki az ország különböző pontjain sorozatban lopott katalizátorokat, míg három társának hamis vételi jegyek felhasználása miatt kell felelniük.

A férfi 2021 tavaszán elhatározta, hogy az ország különböző pontjain katalizátorokat fog lopni, majd a nemesfém tartalmuk miatt értékes alkatrészeket pénzzé téve jut bevételhez. A vádlott a lopássorozatra alaposan felkészült: fűrészeket, emelőket, elektromos kulcsokat és különböző vágószerszámokat szerzett be, az elkövetés előtt többször terepszemlét tartott, illetőleg a helyszínre jutáshoz olyan gépkocsit használt, amit korábban az egyik rendvédelmi szerv selejtezett ki. Ettől a férfi azt várta, hogy a lopások elkövetése után kisebb eséllyel vonják közúti ellenőrzés alá.

A vádlott a célpontjait használtautó hirdetések alapján választotta ki, melynek során csak olyan gépkocsi típusokra keresett rá, amelyekről tudta, hogy a katalizátorok nemesfém tartalma miatt nagy összegért tudja majd leadni azokat.

A vádlott 2021 márciusától kezdődően az ország különböző pontjain – így Kaposváron, Budapesten, Vácon és Szekszárdon – tíznél is több használtautó kereskedésbe tört be, ahol több millió forint kárt okozva vágott ki katalizátorokat a kiállított autókból, de olyan is előfordult, hogy egy félreeső parkolóhelyen vette ki az értékes alkatrészt a keresett típusnak megfelelő gépkocsiból.

A vádlott a lopássorozattal összesen 16 sértettet károsított meg, akiknek 112.800,-Ft és 875.700,-Ft közötti kárt okozott. A férfi a lopott alkatrészeket később egy erre szakosodott cégnél értékesítette, de azért, hogy a nagyszámú fémleadás ne keltsen feltűnést, illetve mert abban a hiszemben volt, hogy adózási szempontból így jobban jár, édesapját, barátnőjét és egyik ismerősét is megkérte arra, hogy az általa szerzett katalizátorokat saját nevükben adják le.

A kaposvári rendőrök azonban 2022 márciusában azonosították és őrizetbe vették a férfit.

Az ügyészség a férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől eltiltás és járművezetéstől eltiltást kért, míg három társával szemben pénzbüntetés kiszabását és próbára bocsátást kért.