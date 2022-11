A fiú apja négy éve jött haza Írországból, külföldön dolgozott. A Vikár utcai házban zárkózottan, egyedül élt, míg a volt párja és annak családja a szomszédos Mezőcsokonyán lakott. Kéthetente fogadta láthatáson a kisfiút, egy hasonló alkalommal történt a gyilkosság. Azon a szombati napon az anya és annak jelenlegi párja érkezett a gyermekért, de nem tudtak bejutni a házba, ezért a férfi testvérét is hívták. A gyermek letakart holttestét végül a szobában találták meg. Úgy tudjuk, több késszúrással végzett vele az apa, aki magát is szíven szúrta. Két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de már nem tudták megmenteni a gyermeket és az apát.

Fotó: Lang Róbert

A gyermek halála miatt ember­ölés bűntettének gyanúja miatt rendeltek el nyomozást, hogy kiderítsék, miért következett be a tragédia. Információink szerint a rendőség a napokban lezárta az ügyet, és az elkövető halála miatt hivatalosan is megszüntették az eljárást. Ha jogilag be is fejeződött az ügy, a kisfiú halála több kérdést is felvet, és a történteket a család máig nehezen dolgozza fel. A kiterjesztett öngyilkosság jellemzője az, hogy az öngyilkos nem csak magával végez, de mást is magával visz a halálba. Gyakran előfordul, hogy olyan valakit választ, akinek a megölésével fájdalmat akar okozni azoknak, akiket hátrahagy.