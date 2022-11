Az ítélet nem jogerős, úgy tudjuk, az intézmény fellebbezést nyújt be. Az anya azt állítja, hogy ő szóvá tette az ápolóknál a kikötözést, de nem változtattak a helyzeten. Ezután a 17 éves fiút a pécsi gyermekklinikára szállították, beállították a gyógyszereit, majd hazaengedték. Az anya feljelentést tett, első fokon ítélet született az ügyben. A Kaposvári Törvényszék tájékoztatása szerint a bíróság megállapította, hogy az alperes egészségügyi intézmény megsértette a panaszos felperes emberi méltósághoz és az abból fakadó önrendelkezési jogát. A bíróság kötelezte az egészségügyi intézményt arra, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek félmillió forintot, továbbá 90 ezer forint perköltséget, de ezen túlmenően elutasította a felperes egymillió forintos sérelemdíjra vonatkozó igényét.

Az ítélet szeptember végén született, azt az érintettek a napokban kapták kézhez. Megkerestük az intézményt, ahol azt közölték: az ítélet nem jogerős, a kórház megfellebbezi azt. Megtudtuk azt is: a centrum dolgozói a lehetőségeikhez képest minden tőlük telhetőt megtettek a gyógykezelés során, a beteg állapotát, viselkedését, hosszútávú egészségi állapotát, az intézmény rendjét, és a többi beteg gyógykezelését is figyelembe véve, a vonatkozó szakmai és jogszabályok messzemenő betartása mellett! Megjegyezték: a felperes jogi képviselője (a TASZ keretében eljáró ügyvéd) úgy nyilatkozott a tárgyaláson, hogy számára szimpatikusak az alperesi munkavállalók, az általuk végzett munka hősiesnek tekinthető, a per nem az adott intézmény ellen szól.