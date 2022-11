Idén áprilisban kétszer is megjelentek a nevelőapa által vezetett személygépkocsival egy építés alatt álló, de őrzéssel nem biztosított ipartelepnél. A sértett cég hangárjából több mint 400 ezer forint értékben loptak el fémhulladékot, tűzcsapot, valamint több karton ásványvizet is magukkal vittek. A család egy használaton kívüli házba is betört, onnan 300 ezer forint értékű használati tárgyakat, nemesfém tartalmú kábeleket, vascsöveket, kerékpárt, és egy fali kutat gyűjtöttek össze.

A lopott holmi egy részét már nem tudták elvinni, mert a szomszédok értesítették a rendőrséget. Az ügyben a Kaposvári Járási Ügyészség lopás és kiskorú veszélyeztetése miatt nyújtott be vádiratot egy fiatalkorú fiú és négy felnőtt ellen. A fiatalkorú vádlott édesanyjának és a többszörös visszaeső nevelőapjának kell a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésén túl kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt is felelnie. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a Fonyódi Járásbíróság a fiatalkorú vádlottat ítélje próbára bocsátásra, míg a felnőttekkel szemben végrehajtandó, illetve felfüggesztett börtönbüntetést, és közérdekű munka büntetést szabjon ki.

