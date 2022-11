Az esethez a Látrányi Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egyesületet is riasztották. Egy kb. 80 m2 es ház tetőszerkezete égett. A tetőszerkezetet nem sikerült megmenteni, az anyagi kár jelentős, de nem történt sérülés. A balatonboglári önkéntesek is segítettek az esetnél, akik az épületből egy gázpalackot is kihoztak.