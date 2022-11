Először 2021 májusában kezdte el zaklatni, többször fehér virágokat helyezett a postaládájába, majd eltorzított hangon azzal a kérdéssel hívta fel, hogy tetszenek-e neki a „temetővirágok”. Máskor is telefonált, és felismerhetetlen hangon nyugtalanító, félelmet keltő kijelentéseket tett. Ezután otthonában kezdte el zaklatni a nőt. Előfordult, hogy este lekapcsolta a villanyt a házban, majd elkezdte nyitogatni a bejárati ajtót, de olyan is történt, hogy kézzel írt üzeneteket hagyott a bejárati ajtó közelében, megzörgette a redőnyöket és lámpával bevilágított a lakásba, illetve a házhoz tartozó műhely falára felírta, hogy „Én vagyok a király”. A férfi később elrejtőzött a ház padlásán, majd a zörgés hangjai miatt a padlásfeljárót felnyitó sértett felé több tárgyat dobott a sötétből. A nő annyira megrémült, hogy a ház több nyílászáróját is beszögelte.

A férfinek a zaklatással az volt a célja, hogy rávegye nővérét a ház elhagyására, de a sértett rájött, hogy ki keseríti meg a mindennapjait és feljelentést tett a rendőrségen. Az ügyészség azt indítványozta, hogy a Siófoki Járásbíróságra ítélje börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra a büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő férfit.