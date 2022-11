Többen arról panaszkodtak, hogy meg is harapták őket az ebek. Az önkormányzat intézkedett a történtek után, és az ügyben hatósági eljárás is indult, melynek végeredményeképpen a kutyák gazdája kiemelten magas bírságot kapott, felelte kérdésünkre Mágó Armand, a kaposvári önkormányzat sajtóreferense. Hozzátette, hogy az ebtartót ezen felül kötelezték, hogy a kerítését javítsa meg, és az állatai ne tudjanak kiszökni. Ezt nemrégiben az illetékesek ellenőrizték is. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, úgy újabb büntetésre számíthat a kutyák gazdája. Kaposváron minden állattartó köteles felelősséget vállalni a kedvencéért, aki ezt nem teszi, vagy nem megfelelő módon, a szűkebb és tágabb környezetét is zavarva tart állatot, azzal szemben eljárás indul.

A városban több kutyafuttató is épült, hogy a gazdik és kedvenceik jól érezzék magukat. Az önkormányzatnál örülnek annak, ha egy család úgy dönt, hogy házi kedvencet tart, ugyanakkor elvárják, hogy a közösséget ezzel ne zavarja, veszélyeztesse. Éppen ezért tartanak ebrazziákat is, és bíznak benne, hogy egyre többen lesznek azok, akik valóban felelősen nevelik állataikat.

Borítóképünk illusztráció!