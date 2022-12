A lopás miatt már többször büntetett, negyvenes éveiben járó férfi 2022 novemberében – mivel úgy gondolta, hogy senki nincs otthon – bement a sértett kaposvári házába, ahol előbb értékek után kutatott, majd egy csomag dohányt és készpénzt rejtett a ruházatába. A zajra mindazonáltal az éppen otthon tartózkodó sértett is felfigyelt, ezért számon kérte és kiküldte a házából a tolvajt, ám azt csak később vette észre, hogy értékei eltűntek.

A sértett feljelentése alapján a kaposvári nyomozók rövid időn belül azonosították az elkövetőt, akinek a letartóztatását azonban ekkorra az ellene más megyében folyamatban lévő ügyben a bíróság már elrendelte.

A jelenleg is más megyében fogvatartott, többszörös visszaesőnek minősülő férfit a Kaposvári Járásbíróság a 2022. december 15-én, távmeghallgatás útján megtartott tárgyaláson az ügyészi váddal egyezően mondta ki bűnösnek, és vele szemben 1 év végrehajtandó börtönbüntetést szabott ki, egyúttal kötelezte arra is, hogy térítse meg a sértett kárát. A kihirdetett ítéletet az ügyészség és a védelem is tudomásul vette, így az nyomban jogerőre emelkedett.

