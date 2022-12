A munkavégzés közben a férfi bement a házba, ahol értékek után kutatott. Végül az egyik fiókból magához vett egy 20 ezer forint értékű, engedéllyel tartott maroklőfegyvert. Ezután arra hivatkozva, hogy a munkát majd máskor fogja befejezni, sietősen távozott és elrejtette a fegyvert. A pisztolyának eltűnését felfedezve a sértett később feljelentés tett. A kaposvári nyomozók megtalálták a tolvajt, akinek a letartóztatását az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte. A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség az azóta is letartóztatásban lévő vádlottal, mint többszörös visszaesővel szemben lőfegyverrel visszaélés és kifosztás miatt végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására, valamint vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt. Azt is javasolták, hogy bíróság a vádlott korábbi büntetéséből engedélyezett feltételes szabadságát is szüntesse meg.

Fotós: Ügyészség