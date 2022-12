A fiúk megszólították a gyermeket, majd élcelődő kifejezéseket tettek rá. A sértett ekkor még nem ijedt meg a társaságtól, hanem a közeli boltba tért be vásárolni, azonban kis idő múlva a vádlott és csapata is megjelent az üzletben. Ismét gúnyolni kezdték a kisfiút és látták azt is, hogy a fizetésnél visszakapott 500 forintot. A vádlott a pénz megszerzéséért követte a gyermeket, aki hiába futott el előle, a gyorsabb nagyfiú hamar utolérte. Erélyesen felszólította, hogy adja át pénzét és hogy félelmet keltsen, a közelben lévő barátai felé azt kiáltotta, hogy megüsse-e a gyereket. A kisfiú a kamasz agresszív fellépése miatt sírva fakadt és tartva attól, hogy a nagyobb és erősebb fiú bántalmazni fogja, félelmében átadta 500 forintját. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a vádlottal szemben javítóintézet alkalmazására tett indítványt.