Az advent és karácsony idején kétszer annyi lakástűznél avatkoznak be a katasztrófavédelem tűzoltó egységei, mint az év más időszakában. A tűzesetek jelentős százaléka a konyhában alakul ki, ezért elengedhetetlen, hogy a háziasszonyok tisztában legyenek néhány alapvető szabállyal. Például azzal, hogy a legrosszabb megoldás, ha a meggyulladt olajat vízzel próbálják oltani, hiszen a lángra lobbant zsiradék robbanásszerűen kivetődik az edényből és súlyos égési sérüléseket okozhat. Ezért ne feledjék, a tűzhelyet le kell kapcsolni, a lángoló edényt pedig egy fedővel kell letakarni, így a tűz nem jut oxigénhez és kialszik. Ha a sütőben gyullad meg az étel, akkor zárják el a tűzhelyet, várják meg amíg a láng kialszik, majd egy konyharuhával fogják meg az edényt és vegyék ki a sütőből! Továbbá a tűzhely közelébe ne tegyünk gyúlékony tárgyakat, mert azok is könnyen lángra kaphatnak! Ugyanakkor nem kell nagy tűz a tragédiához, akár egy tűzhelyen felejtett edényben elfüstölt étel is füstmérgezést okozhat. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a megye valamennyi tűzoltója nevében békés és gondtalan ünnepeket kíván minden állampolgár számára. Bíznak benne, hogy az ünnepek alatt szolgálatot teljesítő tűzoltókat csak így a fotókon keresztül látják, személyes találkozóra nem kerül sor.