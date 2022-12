Négy helyen az adventi koszorú gyulladt meg. Ilyen eset volt Debrecenben, egy Ötvenhatosok terén lévő ötödik emeleti lakásban. Kaposváron, a Sávház utcában a koszorúról a tűz átterjedt az asztalra is, ami fél négyzetméteren égett. A tüzet az ott lakó eloltotta, de oltás közben megégett a keze. Az adventi koszorúról az asztalra terjedt át a tűz Tasson is, a tűzoltók megfékezték a lángokat. Csornán, a Liget utcai temetőben egy sírhelyen koszorú és a sír körüli avar égett másfél négyzetméteren, de a tűzoltók gyorsan eloltották.

Délután fél egy körül tűz keletkezett egy mozdony motorterében a Veszprém megyei Eplény vasútállomásának közelében. Az oltást a mozdonyvezető porral oltóval kezdte meg és a tűzoltók fejezték be. A vonaton a mozdonyvezetőn kívül még hárman utaztak, nem sérült meg senki. Tizennégy óra körül egy nyírgelsei családi ház kéménye égett. A tüzet a tűzoltók megfékezték, de a ház fűthetetlenné vált, ezért az ott lakót rokonok fogadták be. Délután fél három körül kigyulladt egy társasházi lakás egyik szobája Mosonmagyaróváron. A cserépkályha mellett bútorok és párnák gyulladtak meg. A tűzoltók a lángokat rövid időn belül megfékezték. A lakásból két kutyát és két macskát is kihoztak. A macskákon már nem lehetett segíteni, de a kutyák életben maradtak. Az épületet a tűz miatt 17 lakónak kellett elhagynia, ők később hazamehettek. Este hat körül szén-monoxid miatt riasztották a tűzoltókat egy bajai családi házhoz. A tűzoltók mérése kimutatta a mérgező gázt, amelynek forrása a kazán volt. Hárman szenvedtek szén-monoxid-mérgezést, egy kismama és két kislánya. Fél hét körül Ipolytarnócon egy családi ház kéményében lerakódott korom égett. A tűz átterjedt a kémény körüli deszkákra, az épület fűthetetlenné vált, az ott lakót a szomszédok fogadták be. Este fél nyolc körül halálos vonatgázolás történt Kengyelen. A vonaton utazóknak a tűzoltók segítettek biztonságosan átszállni a vonatpótló buszra. Szintén fél nyolc körül egy móri társasház egyik lakásában szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő. A cserépkályha használatát megtiltották, az itt élő négy ember rokonokhoz ment. Este nyolc körül egy elemes gyerekjáték miatt gyulladtak ki a bútorok egy siófoki sorház egyik lakásának konyhájában. A tűz miatt az ingatlan átmenetileg lakhatatlanná vált, az ott élő három embert rokonok fogadták be.