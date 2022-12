Legtragikusabb tűzesetek

Január huszonötödikén kora délelőtt kigyulladt egy épület a kisbárapáti Bükki utcájban. A teljes terjedelmében lángoló, egyszobás ház lakója a tűzben életét vesztette.

Öt nappal később Görgetegen borult lángba egy családi ház a Petőfi utcában. Még a tűzoltók kiérkezése előtt a szomszédok kimentették a ház tulajdonosát az égő házból, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Négy járművel tizenhét tűzoltó vonult az esethez, akik több irányból oltották a tüzet, amely a kályhától indulva felemésztette két helyiség bútorzatát is.

Legnagyobb leégett épület

Hatalmas lángokkal égett egy műhelycsarnok január végén hajnalban Kaposváron, a Raktár utcában, ahol járműveket is tároltak. Egy arra haladó vonat mozdonyvezetője értesítette a katasztrófavédelmet, hogy lángokat látott felcsapni az épületben.

A csaknem hatszáz négyzetméteres épületből több gázpalackot is kihoztak a kaposvári hivatásos tűzoltók, majd az oltási munkálatokba bekapcsolódtak a KÖTÉL Egyesület önkéntesei és a dombóvári hivatásos tűzoltók is. A lángokat több vízsugárral, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett sikerült megfékezni. Két acetilén-palackot hőhatás is ért, ezért azokat mesterlövész hatástalanította.

A „legszárazabb” gyakorlat

A 2021-es év legnagyobb tűzesetének helyszínére, a fonyódi berekre koncentrálódott a marcali hivatásos tűzoltók három héten át tartó gyakorlati képzése. A tűzoltók feltérképezték a gyakorlat során az alapvetően mocsaras, náddal sűrűn benőtt, háromszáz hektáros terület. A tűzoltók megismerték a berek azon útvonalait, amelyek jól járhatóak és egy esetleges tűzeset során természetes akadályt jelenthetnek a lángok továbbterjedésében és azokat a csatornákat is, ahonnan az oltóvíz-utánpótlás biztosítható.

A legtöbb segélykérő hívás egy éjszaka alatt

212 hívás futott be a megyei műveletirányítási központba május huszonötödikén éjszaka. Az erős széllel, heves zivatarral és jéggel érkező vihar letarolta a fákat a Barcs-Nagyatád-Bárdudvarnok-Kaposvár vonalon. A legtöbb bejelentés Kaposvárról érkezett, de Segesdre, Mikére, Jákóra és Kiskorpádra is várták a tűzoltókat, ahol a jég megrongálta több lakóépület tetejét. A következő napokban a kaposvári hivatásos, a nagybajomi és a böhönyei önkéntes tűzoltók, továbbá helyi ácsok házról házra jártak az érintett települések utcáin, eltávolították a jég által megrongált pala- és cserépfedést, majd közreműködtek a tetők ideiglenes lefóliázásában.

Leghosszabb tűzoltás

Napokig tartott az oltása, annak a kilencezer nagyméretű kockabálából álló kazalnak, mely a Szabadhídvéghez tartozó Pélpusztán kapott lángra június ötödikén hajnalban. A helyszínre a siófoki és sárbogárdi hivatásos, valamint a lajoskomáromi önkéntes tűzoltókat riasztották. A kazal maradványa három napon át izzott, ezért egy-egy tűzoltó egység folyamatosan a helyszínen volt, felügyeletük mellett égtek a bálák. Majd 68 óra elteltével a 10 méter magasan összerakott szalmakazal már másfél méteresre rogyott össze, így a tűzoltók több vízsugárral el tudták árasztani a még izzó maradványokat. A késő estig tartó oltáshoz a telepen összegyűjtött esővizet használták fel.

Somogyiak az ország legerősebb tűzoltói

Gazdát cserélt, de Somogyban maradt az ország legerősebb tűzoltójának járó vándorserleg. Idén ifjabb Bodó László bizonyult a legjobbnak a szombathelyi nemzetközi tűzoltóversenyen, júniusban. A tavalyi győztes Kiss János (Bolhás ÖTE) korcsoportjában a negyedik helyen zárta a próbatételt, amelynek első fordulójában egy tizenkét méter magas tornyot kellett futva meghódítaniuk, egy nyolcvan kilogrammos bábut is el kellett húzniuk, és a vízsugárral célba lövés sem maradhatott el.

A legszívfacsaróbb segélykiáltás

Építési terület kerítésébe szorult egy őz Siófokon, az Ezüstparton június huszonharmadikán délelőtt. A keserves sírásra lettek figyelmesek az arra járók és az állat mentéséhez a siófoki tűzoltók segítségét kérték. Az ijedt, középkorú őzbakot sikerült rövid idő alatt kiszabadítani szorult helyzetéből, majd megmentői a város környéki erdőbe szállították és szabadon engedték. A tűzoltók mindent megtettek annak érdekében, hogy az ijedtségen túl maradandó sérülés nélkül ússza meg az esetet az őz.

A legnagyobb robbanás

Több robbanás rázta meg Kaposvár belvárosát július tizenötödikén. Egy Berzsenyi utcai büfékocsiban keletkezett tűz, a jármű fülkéje már teljes terjedelmében égett a kaposvári hivatásos tűzoltók kiérkezésekor. Két gázpalack is felrobbant, majd az oltás során további kettő semmisült meg a tűzben.

A robbanás következtében a közeli autómosó ablaka kitört, míg egy másik üzlet füsttel telt meg. Az eset során senki sem sérült meg.

A legsikeresebb életmentés

Egy eltűnt férfi keresésében kérték a KÖTÉL Egyesület és a kaposvári hivatásos tűzoltók segítségét augusztus tizenegyedikén délután. Az egységek a rendőrökkel és polgárőrökkel közösen átvizsgálták az eltűnés helyét, valamint a környező erdős, bokros részeket. Drónt és quadot is bevetettek a rendkívül nehezen járható terület átkutatása során. A keresőcsapat néhány órán belül rátalált a bajba jutott férfira, akit kosárhordágyon felhoztak a szakadékból, majd quaddal szállítottak tovább a közelben várakozó mentőautóhoz. A mentők a sérültet kórházba szállították.

Legnagyobb ígéret

„Jó gazdi leszek.” Mintegy háromszáz kaposvári óvodás és iskolás ígérte ezt meg az Állatok világnapján a Somogyi megyeszékhely hivatásos tűzoltóinak, amikor a bajba került állatok mentéséről meséltek az ifjúságnak. A tűzoltók előadásainak célja az volt, hogy az állatmentések bemutatásával felhívják a lakosság figyelmét a felelős állattartás fontosságára.