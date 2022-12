Civil autókkal és drónnal is figyelték a forgalmat a rendőrök, de finn módszerrel is szondáztattak is. Az akció ideje alatt a járőrök 194 gépjárművezetőt ellenőriztek, amelynek során egyetlenegy sofőrnél sem merült fel az ittasság gyanúja.

A rendőröknek összesen 42 eseteben kellett intézkedniük, legtöbbször az elsőbbségadási szabályok megsértése, valamint az irányjelzés, és a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Az ellenőrzést három civil gépkocsi, két járőrautó és egy drón segítette.

