Karácsony első napján 185 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, 133 helyen volt szükség tűzoltói beavatkozásra. 31 esetben tűz miatt, 102 alkalommal pedig műszaki mentést igénylő balesetekhez hívták a tűzoltókat. December 25-én összesen 21 lakástűz volt.

Délelőtt tizenegy óra körül riasztották a tűzoltókat Tiszakürtre, ahol egy melléképület és a hozzá épített kocsibeállóban egy traktor és egy személyautó gyulladt ki. A tűz a főépület tetőszerkezetére is átterjedt. A tűzoltók négy órán át oltották a lángokat.

Délután fél három körül egy személyautó égett Vál külterületén. A tűzoltók rövid időn belül eloltották a tüzet. Három körül két személyautó és egy motor balesetéhez hívták a tűzoltókat Zalaegerszegen, ahol áramtalanították a járműveket. A balesetben egy ember életét vesztette.

Délután fél négy fele egy családi ház gyulladt ki Tarnabodon. Bár az épületet mindenki elhagyta, két ember megsérült. Az épület lakhatatlanná vált, öten ideiglenesen rokonokhoz költöztek. Oltás közben a tűzoltók egy kutyát is kimentettek az égő házból. Nemcsak kutyát, hanem macskát is menteni kellett karácsony első napján. Délután fél négykor egy ereszcsatornába szorult macskához hívták a tűzoltókat Szegeden. A tűzoltók kiszabadították a macskát, az állatnak nem esett baja.

Tizenhét órakor a tűzhelyen felejtett étel gyulladt meg Mátészalkán. A tűz továbbterjedt, néhány négyzetméteren a konyha is égett. A tüzet még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották.

Szintén tizenhét óra körül halálra gázolt egy embert a vonat Budaörsön. A szerelvényen összesen háromszázan utaztak, nekik a tűzoltók segítettek átszállni a mentesítő járatra.

Tizenkilenc órakor egy háromemeletes győri társasház egyik lakásában keletkezett tűz. A tűzoltók eloltották a lángokat, beavatkozás közben hat embert mentettek ki a füsttel telítődött épületből. Összesen tizenkét embernek kellett átmenetileg elhagynia az épületet.

Fél nyolc után kigyulladt hétvégi ház Miskolcon. A tűzoltók eloltották a tüzet, de az épület lakhatatlanná vált. Az ott lakó öt ember rokonokhoz került.

Este nyolc körül egy székesfehérvári társasház szemétledobójában csaptak fel a lángok. A tűzoltók kihúztak az égő konténert az utcára és eloltották. Az épületet 78 ember hagyta el, akik később hazatérhettek.

Két helyszínen is életet mentett a szén-monoxid-érzékelő. Hajnali egy körül egy Szárligeti családi házban jelzett az érzékelő. A kiérkező tűzoltók is kimutatták a mérgező gáz jelenlétét, ezért a fűtőeszköz használatát megtiltották. Az ott élő három ember rokonokhoz ment. Huszonhárom órakor Gödön szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő. A kiérkező tűzoltók itt is igazolták a mérgező gáz jelenlétét. Az érzékelőnek köszönhetően az ott lakó két ember csak könnyebb szén-monoxid-mérgezést szenvedett és nem történt tragédia.

Karácsonykor is kétezer tűzoltó van szolgálatban ötszáz járművel, akik a riasztástól számított 120 másodpercen belül elindulnak, ha baj van. Ha ügyelünk a gyertyákra, adventi koszorúkra, fényfüzérekre, főzésre, fűtésre és az út és látási viszonyoknak megfelelően vezetünk, elkerülhetjük a találkozót velük.