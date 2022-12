A konyhában felcsapó lángok átterjedtek a teraszra és az emeleti részre is. A város hivatásos tűzoltói a lángokat négy vízsugárral oltották el és az épületből kimentettek egy macskát is. Az épület falai kormozódtak, de az eset során senki sem sérült meg. Hétfő hajnalban egy újabb segélykérő hívás érkezett a megyei műveletirányítási központba. Kaposváron a 48-as Ifjúság útján álló négy emeletes társasház egyik lakásában csaptak fel a lángok. A kaposvári és a dombóvári hivatásos, valamint a Kötél Egyesület önkéntes tűzoltóit riasztották a helyszínre. Az egységek kéziszerszámokkal felfeszítették a bejárati ajtót, majd megfékezték a lángokat, amelyek átterjedtek a tetőszerkezetre is. A lakásban, amely füsttel telítődött, senki sem tartózkodott. Az épület átvizsgálását és átszellőztetését követően a társasház lakói visszatérhettek otthonaikba.