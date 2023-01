A melléképület korábban fegyverboltként működött, ezért a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. 48 tűzoltó összesen 14 járművel végezte az oltást. A házból öten kimenekültek, a sűrű füstben a tűzoltók az ablakot betörve hatoltak az épületbe, hogy kimentsenek egy még bent rekedt embert, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. A száz négyzetméteren pusztító lángokat másfél óra alatt fékezték meg a tűzoltók. A korábban fegyverboltként működő melléképületben már nem voltak fegyverek, lakásnak volt berendezve. A családi ház és a melléképület is lakhatatlanná vált, az ott élőket rokonok fogadták be. A tűz keletkezési okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. A tragédiák megelőzése érdekében érdemes otthonra füstérzékelőt venni. A statisztikák szerint nemcsak haláleset nem következett be, hanem füstmérgezést sem szenvedett senki azokban az épületekben ahol volt füstérzékelő.