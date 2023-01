Hosszú és kacifántos történetet tárt fel, amely még 1989-ben kezdődött, amikor volt férjével az első hitelüket vették fel a házra. Az ingatlant megvásárolták, s a hölgy azt hitte, hogy közös tulajdon lesz, és az ő nevét is bejegyzik tulajdonosként. Ám az ezredfordulón tájékán egy napon, miközben a lányát óvodába kísérte, megjelent náluk a végrehajtó, és közölte, hogy rengeteg adósságuk van, s amikor bement a földhivatalba, kiderült, hogy kizárólag a férje nevén van az ingatlan.

A nő hosszas procedúra után kapta meg a ház felét, a másik felét eladták a feje fölül. Közben négy gyermeket nevelt, két közöset, és két másikat a férje első házasságából. Hogy a ház másik felét megvehesse, 3,9 millió forint hitelt vett fel, amelyet törlesztett, de tíz éve fizetési nehézségei támadtak. Felmondták a hitelét, egy jogsegélyszolgálattól kért segítséget, ahol kiderült, hogy nem egy, hanem több hitel is van a nevén. Ennek a magyarázatát máig nem tudja, érzése szerint csalás áldozata lett, mert eltűnt a személyi igazolványa, be is jelentette az okmányirodán, talán az irataival vettek fel hitelt a nevében. Eltartási szerződést is kötöttek vele, de erről sem tudott.

Közben kilakoltatási végzést kapott, és hiába levelezett a bírósággal, bár egy ügyvéd azt mondta, hogy jogtalanul vonják a nyugdíját, mert csalás áldozata lett. A tartozási követelést a banktól megvette egy budapesti cég, most 6 millió forint jelzáloghitel és majdnem ugyanennyi kölcsöntartozás van a nevén. Amikor a végrehajtóval tárgyalt, az feltette a lábát az asztalra, és közölte, hogy úgy is el lesz adva a ház. Végül neki lett igaza, és az új tulajdonos kidobta az asszony bútorait az utcára.

Közben a nőnek megromlott a párkapcsolata is, elvált a férjétől, melynek következtében elmondása szerint teljesen összeroppant. A lelki bajokon túl komoly szívbeteg lett, a diagnózis után leszázalékolták. Ma ott tart, hogy a havi 50 ezer forintos nyugdíjából minden hónapban 34 ezer forintot kap csak kézhez. Legutóbb a hatóságok a végeredményben eladott ház kommunális adóját is vele próbálják befizettetni.

A szerkesztőségünknél jelentkező asszony rendőrségi feljelentést tett kálváriája miatt, de az ügy állásáról nincs információja.

Borítóképünk illusztráció!