A NAV kockázatelemzői folyamatosan ellenőrzik az online pénztárgépek és az Online Számla rendszer adatait, így célzottabb ellenőrzéseket indíthat az adóhivatal. Így bukkantak arra a kistelepülésen működő vállalkozásra, ahol a bejövő számlaadatok nem mutattak sem jelentős beruházást, sem eszközbeszerzést, ennek ellenére a beadott bevallásban kimagasló volt a visszaigényelt adó összege. A bevallásban arra is felfigyeltek, hogy az eladások közt aránytalanul nagy az 5 százalékos adókulccsal számolt termékértékesítés. Ezt az online pénztárgép adatai is alátámasztották. A helyszíni ellenőrzés igazolta a gyanút, a revizorok a próbavásárláskor is 5 százalékos áfatartalmú nyugtát kaptak. A tulajdonos csak annyit fűzött az esethez, hogy azért a kisebb adótartalmú gyűjtőt használja, mert sok a 27 százalékos bevétel és keveset használják az „5-ös gyűjtőt”. Az ellenőrzés lezárásakor a revizorok azt is elmondták a vállalkozónak, hogy önkényesen nem dönthet arról, hogy milyen adómértéket használ, hiszen ezeket minden esetben szigorú jogszabályok rögzítik.

Az adózó emiatt csaknem 10 millió forint adókülönbözetet halmozott fel. Az eset után a tulajdonos nem várta meg az ellenőrzés kiterjesztését, hanem azonnali önrevízióval javította hibás bevallásait.

(forrás: NAV)