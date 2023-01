A tűzeset eredetét nem tisztázták, de a bejárati ajtón kívül csaptak fel először a lángok. Egy konnektor is volt ott, de az anya által felkért szakértő szerint emberi eredetű lehetett a tűz, miután a közelben hat gyufaszálat találtak összefogva és egy fémdobozt. Az anya egyedül neveli a gyermekét, akin Debrecenben koponyaműtétet hajtottak végre, és más kisebb műtétei is voltak. Új otthonukba nem vihették magukkal a két kutyájukat, az ebek a leégett háznál maradtak, de mindennap jártak etetni őket. A ház leégése óta azonban valaki több bejelentést tett az önkormányzatnál, az állatvédőknél, a megyei kormányhivatalnál, hogy vitessék el az állatokat, mert zavarta a jelenlétük. Néhány hete intézkedtek is a helyi hatóságok, de mindent rendben találtak, az ebeket jól tápláltaknak írták le. Ezután azonban eltűnt a két kutya, a tulajdonos szerint erőszakkal vihették el őket az udvarról, a fekhelyükről. Meggyőződése szerint a két keverék kutya nem csavaroghatott el, sőt a fehér foltos félt is mindentől. Valaki azonban a Zuhogóhoz, egy marcali patakhoz csalta az ebeket, és két lövéssel végzett velük. A tetemeket a mezőőr találta meg. Az anya azóta a saját költségén vizsgáltatja, hogy történt a kutyák halála. A beteg gyermeke egyébként kitűnő tanuló és orvosnak készül, de a szeretett kutyái elvesztése miatt most összeomlott. Az anya azt szeretné, hogy hatóságok is kivizsgálnák a családtagként szeretett ebei elvesztését, és a tettes megkapná a méltó büntetését.