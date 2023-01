A fiatal férfi rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban segédelőadóként dolgozott az egyik rendőrkapitányságon. A vádlott 2021 májusában a hivatásos állományú rendőröknek tartott eligazítás után megtudta, hogy a rendőrség a Terrorelhárítási Központ bevonásával prostituáltakat is érintő, emberkereskedelemi bűnügyben több gyanúsított elfogását tervezi. Mivel a vádlott ebben az időszakban szorosabb érzelmi kapcsolatban állt egy prostituáltként tevékenykedő nővel, és hogy a rendőri intézkedésre fel tudjon készülni, kiszivárogtatta a nőnek a tervezett rendőri intézkedés részleteit, annak helyét és időpontját is. A nő nem lett volna érintett a rendőri akcióban, ugyanakkor ismerte azt, akit a rendőrök el akartak fogni, és eljuttatta hozzá az információt. A gyanúsított felöltözve, összecsomagolva, és adatoktól megtisztított mobiltelefonnal várta a hajnali órákban a rendőröket, akiknek meg is jegyezte, hogy korábbra várta őket. A történtek miatt az ügyészség a Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában a rendőr és a nő ellen végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, és a a férfit eltiltanák a rendőri foglalkozástól. A nőnek bűnpártolás bűntette miatt is felelnie kell.