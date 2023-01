A Nagy utcában keletkezett tűzben több jármű is elégett a műhelyben, a lángok a szomszédos családi ház tetőszerkezetére is átterjedtek. A tűzhöz riasztott kaposvári, szigetvári és nagyatádi hivatásos, valamint kadarkúti önkormányzati tűzoltóknak sikerült az oltás mellett számos járművet is megmenteni a lángoktól. Az egységek végül hat vízsugárral fékezték meg a tüzet.