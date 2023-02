A háromórás oktatás legfiatalabbja 4, a legidősebbje 14 éves volt. Kelemen Ferenc, a település polgármestere, a Látrányi ÖTE tűzoltója elmondta, havonta szerveznek elméleti és gyakorlati foglalkozást a gyereknek azzal a céllal, hogy az önkéntesség fontosságát megtanítsák nekik.

– Tapasztalataink szerint az emberek félnek attól, ha balesetnél segíteni kell másoknak, ezért fontos, hogy a fiatalokat mihamarabb megtanítsuk a jó cselekedetre – hangsúlyozta Kelemen Ferenc. – A gyakorlatokon a gyerekek megtanulják azt, hogyan kell csapatmunkában dolgozni és engedelmeskedni. Olyan alapvető dolgokat is megismerhetnek, mint a sebkötözés és az újraélesztés – mondta a Látrányi ÖTE egyik tagja.

Kelemen Ferenc azt is hozzátette, hogy a hétvégi képzésen most kizárólag azok a gyerekek vettek részt, akik a helyi tűzoltó egyesület ifjúsági tagozatát erősítik. Azonban szívesen fogadnak más településekről is fiatalokat, hiszen azt szeretnék elérni, hogy minél többen csatlakozzanak valamelyik önkéntes tűzoltószervezethez. Látrányban már 2016 óta működik az ÖTE, ahol 17 felnőtt önkéntes tevékenykedik. Az önállóan beavatkozó tűzoltók Látrányban, Somogybabodon, Somogytúron, Viszen és a gyorsforgalmi úton látnak el szolgálatot, de ha kell, akkor Balatonboglárra és Balatonlellére is mennek segíteni. Évente átlagosan 25–30 helyszínre vonulnak.



Fotó: MW