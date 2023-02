Sárváron találták meg a pedofíliával gyanúsított somogyi férfit, elfogták a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés miatt körözött K. Gábort, az LMP egykori tagját. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy a férfira hétfő este csaptak le Vas vármegyében. A 67 éves férfi korábban önkormányzati képviselő és szó volt arról, hogy parlamenti képviselőjelölt is legyen. Ingatlanértékelőként dolgozott, három gyermeke van, és közgazdászként végzett Pécsett. Két cikluson keresztül, 1994 és 2002 között volt önkormányzati képviselő Nagyatádon, független színekben. Úgy tudjuk, hogy később Barcson is élt. Értesüléseink szerint egy 13 éves kisfiú megrontásával gyanúsítják, miután a gyermek a történteket otthon elmesélte a szüleinek. A szülők a kaposvári rendőrkapitányságra mentek be feljelentést tenni, ezután adtak ki körözést a férfi ellen. Információink szerint a bűncselekmény egy olyan családban történt, amelyik szoros kapcsolatot ápolt a férfival, így kerülhetett a gyermek közelébe. Jelenleg 72 órára őrizetbe vették, és a Kaposvári Járásbíróság hamarosan dönt arról, hogy letartóztatják-e.

Megkerestük Szendefy Máriát, az LMP jelenlegi somogyi elnökét. Kérdésünkre elmondta, hogy emlékszik K. Gáborra, de a férfi még az ő elnöksége előtt politizált a pártban. Megfelelő végzettsége volt, nem találták gyanúsnak, de hamar megszűnt a tagviszonya, mert aggályok merültek fel vele szemben, de más típusúak, mint a mostani gyanúsítás. Ezért döntöttek úgy, hogy elválnak útjaik a párttal. Szendefy Mária megjegyezte, hogy K.Gábor sohasem volt hivatalosan a párt parlamenti képviselőjelöltje, csupán szóba került, hogy indítanák.