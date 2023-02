A tűzoltókat a hétvégén tizenhárom tűzesethez és tizenkét műszaki mentéshez riasztották. Nagyatádon egy melléképületre fenyő dőlt, Balatonkeresztúron a templom tetején elmozdult balesetveszélyes cserepek miatt kérték a nagyatádi és a marcali egység segítségét.

– Egy balatonlellei családi ház kéményében gyulladt meg a lerakódott korom – derült ki a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatójából. – A füstelvezetőből szikrák pattogtak ki, amelyre a szomszédok figyeltek fel. A balatonboglári tűzoltók eltávolították a kandallóból a parazsat, a kéményseprő kitisztította a kéményt, amelyet a hibák kijavításáig nem használhatnak a lakók.

Háromfára ugyancsak kéménytűz miatt riasztották a tűzoltókat, ahol nem okozott nagyobb kárt a kéményben beizzott korom. Lengyeltótinál, Marcaliban és Sávoly térségében is lángolt a száraz aljnövényzet, a kaposvári Tinód utca végén a felhalmozott szemét égett. Az egyik nagybajomi családi házból a tűzoltók segítségét kérték, a kéményt ugyanis hatalmas lángcsóva hagyta el. A helyi önkéntesek eltávolították a tüzelőanyagot a kazánból, s a böhönyei egység tagjai kitisztították a kéményt. Egy személyautó felborult és parkoló gépkocsinak csapódott a kaposvári Hegyi utcában. Az autó vezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

Igal közelében és Kutason is egy-egy elhanyagolt terület lángolt, a tűz lakott területet is veszélyeztetett.