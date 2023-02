A körzeti megbízottak 2023. február 6-án 16 óra 37 perckor Öreglakon ellenőriztek egy gépkocsivezetőt, akinél felmerült az ittasság gyanúja. A rendőrök megállapították, hogy jogosítvánnyal sem rendelkezett, mert korábban eltiltották a vezetéstől. A járművel kapcsolatban is bőven akadtak hiányosságok, nem voltak rajta rendszámok, sem érvényes műszaki vizsga és gépjármű-felelősségbiztosítás. A 38 éves helyi férfit további mintavételre előállították, kihallgatása azonban - az alkoholos befolyásoltsága miatt - nem volt lehetséges. A Fonyódi Rendőrkapitányság a sofőr ellen az eltiltás és az ittas járművezetés miatt büntetőeljárást, a közlekedési szabályszegések miatt szabálysértési eljárást indított. A biztonságos közlekedéshez szabálykövető magatartás szükségeltetik, ezért aki a szabályokat szándékosan megszegi, az szankcióra számíthat. Kérjük, ne vezessenek ittasan, még az enyhébb alkoholtartalmú italok fogyasztásától is óvakodjanak, ha tudják, hogy hamarosan vezetni fognak! Aki ittasan járművet vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal és mások életét is veszélyezteti!