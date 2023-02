A harmincas éveiben járó férfi 2022 júniusában eredetileg kerti munkák elvégzése miatt érkezett az idős, mozogni csak nehezen képes sértett kaposfői házához, a sövény nyírása közben azonban a sértett állapotát kihasználva az egyik szobából magához vett egy engedéllyel tartott maroklőfegyvert is, majd sietősen távozott a helyszínről. A fegyver eltűnését észlelő sértett bejelentése alapján a kaposvári nyomozók rövid időn belül őrizetbe vették a vádlottat, akinek a letartóztatását az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte. A Kaposvári Járásbíróság a 2023. február 15. napján meghozott ítéletében az azóta is letartóztatásban lévő vádlottat az ügyészi váddal egyezően mondta ki bűnösnek mindkét bűncselekmény elkövetésében, ezért vele szemben halmazati büntetésül 8 év fegyházbüntetést szabott ki, egyúttal 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet nem jogerős, mivel ellene az ügyész súlyosítás, a vádlott és a védője pedig felmentés végett jelentettek be fellebbezést.