Szélvihar Somogyban: Fonyódnál 121 kilométeres szelet is mértek

A meteorológiai szolgálat hajnalban narancs, majd reggel hét után a legmagasabb, piros riasztást adott ki több vármegyére, így Somogyra is. Mivel a talaj nagyon nedves, az erős, helyenként akár száz kilométer per órás szél nemcsak faágakat törhet le, hanem teljesen egészséges fákat is kidönthet. Folyamatosan frissülő cikkünkben beszámolunk a legfrissebb hírekről.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

A balesetek megelőzése érdekében a legjobb, ha a meteorológiai riasztással érintett területen mindenki otthon marad. Aki mindenképpen autóba kényszerül, indulás előtt tájékozódjon a meteorológiai helyzetről és az utak állapotáról, mert előfordulhat, hogy a kidőlő fák miatt utakat kell lezárni. Aki teheti, az autójával épületektől, villanyvezetékektől, reklámtábláktól, fáktól távol parkoljon. 12:20 Az időjárás okozta folyamatos áramszünetek miatt a kaposvári Jégcsarnokban meghirdetett közönségkorcsolya időpontok elmaradnak – olvasható a Kapos Sport Nonprofit Kft. oldalán. 12:10 Szombat reggeltől több dunántúli vasútvonalon is fakidőlések, felsővezetékszakadások akadályozzák a forgalmat, több szakaszon szünetel a közlekedés. 11:55 Az osztopáni gyermekotthon előtt dőlt az útra egy fa, melyet a helyiek segítségével gyorsan fel tudtak aprítani. 11:45 A boglári lellei önkormányzati tűzoltók folyamatosan dolgoznak nagy területen, így türelmet kérnek, idő hogy mindenhova odaérjenek. 11:35 A balatonlellei gasztrofarsang csak délután kezdődik el a időjárás miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vörös riasztást adott ki délután öt óráig. A szervező bizottság - egyeztetve a katasztrófavédelemmel arra a döntésre jutott, hogy a rendezvény kapuit 17 órakor nyitják meg. 11:25 Somogyacsa és Gerézd között is kidőlt fa akadályozta a forgalmat. 11:20 Kidőlt egy fa a Kutyatár Egyesület telepéhez vezető úton, így Boncz Editék nem tudnak kijönni a telepről, de egyelőre be sem lehet menni – derül ki az egyesület elnökének posztjából. 11:10 Kidőlt fa akadályozza a közlekedés a kaposvári uszoda környékén, a Csik Ferenc sétányon. 11:05 Szántódon a 7-es főútra dőlt egy méretes fa. 11:00 Információink szerint a kaposvári Füredi utca környékén ismét van áram, az esettel kapcsolatban Varga Ivett, az E. ON Hungária Zrt. sajtószóvivője elárulta: Somogy több településén dolgoznak jelenleg kollégái az áramszolgáltatás mihamarabbi visszaállításán. Bővebben itt olvashatsz az áramkimaradásokról. 10:50 Fonyódnál 121 kilométeres erősségű szelet is mértek. 10:45 A szomszédos, tolnai Kapospulán a vasúti átjárónál áramkimaradás miatt nem működnek a jelzőfények. 10:40 Fotókon mutatjuk a Közgazra dőlt fenyőt.

A Közgazra dőlt egy tízméteres fenyő Fotók: Lang Róbert

10:30 A kaposvári Ballakuti út elején is kidőlt egy fenyő, nincs áram a környéken. 10:20 Útra dőlt fa miatt nem lehet közlekedni Magyaratád és Rácegres között. 10:15 Információink szerint Kaposváron, a Füredi ésPipacs utca környékén jelenleg nincs áram. 10:10 A kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületére dőlt egy tíz méternél is magasabb fenyő szombat délelőtt az erős széllökések következtében. A helyszínen jelenleg is dolgoznak a fa eltávolításán. 09:30 Hoztunk egy galériát a szeles balatonról.

Így fest a háborgó Balaton Fotók: Németh Levente

09:15 A szombati szélviharban Somogyváron, a Park utcában tört el egy villanyoszlop – olvasható a település közösségi oldalán. Az eset kapcsán értesítették az áramszolgáltatót, majd sikeresen megszüntették az útzárat, így jelenleg járható a szakasz. 09:00 Vezetékre dőlt fa miatt nem lehet közlekedni Mezőcsokonyán, a Szabadság utcában. A szombati erős szélben hajlott meg a fa, a tűzoltók már dolgoznak a veszély elhárításán.

