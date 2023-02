Percről-percre 33 perce

Szélvihar Somogyban: fákat döntött ki a szél, mely tovább erősödik

A meteorológiai szolgálat hajnalban narancs, majd reggel hét után a legmagasabb, piros riasztást adott ki több vármegyére, így Somogyra is. Mivel a talaj nagyon nedves, az erős, helyenként akár száz kilométer per órás szél nemcsak faágakat törhet le, hanem teljesen egészséges fákat is kidönthet. Folyamatosan frissülő cikkünkben beszámolunk a legfrissebb hírekről.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

A balesetek megelőzése érdekében a legjobb, ha a meteorológiai riasztással érintett területen mindenki otthon marad. Aki mindenképpen autóba kényszerül, indulás előtt tájékozódjon a meteorológiai helyzetről és az utak állapotáról, mert előfordulhat, hogy a kidőlő fák miatt utakat kell lezárni. Aki teheti, az autójával épületektől, villanyvezetékektől, reklámtábláktól, fáktól távol parkoljon. 10:40 Fotókon mutatjuk a Közgazra dőlt fenyőt.

A Közgazra dőlt egy tízméteres fenyő Fotók: Lang Róbert

10:30 A kaposvári Ballakuti út elején is kidőlt egy fenyő, nincs áram a környéken. 10:20 Útra dőlt fa miatt nem lehet közlekedni Magyaratád és Rácegres között. 10:15 Információink szerint Kaposváron, a Füredi ésPipacs utca környékén jelenleg nincs áram. 10:10 A kaposvári Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum épületére dőlt egy tíz méternél is magasabb fenyő szombat délelőtt az erős széllökések következtében. A helyszínen jelenleg is dolgoznak a fa eltávolításán. 09:30 Hoztunk egy galériát a szeles balatonról.

Így fest a háborgó Balaton Fotók: Németh Levente

09:15 A szombati szélviharban Somogyváron, a Park utcában tört el egy villanyoszlop – olvasható a település közösségi oldalán. Az eset kapcsán értesítették az áramszolgáltatót, majd sikeresen megszüntették az útzárat, így jelenleg járható a szakasz. 09:00 Vezetékre dőlt fa miatt nem lehet közlekedni Mezőcsokonyán, a Szabadság utcában. A szombati erős szélben hajlott meg a fa, a tűzoltók már dolgoznak a veszély elhárításán.

