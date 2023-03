Horváth Szilárd, somogyi főügyész összefoglalójában elmondta, hogy az utóbbi években a koronavírus világjárvány és az energiaárak drasztikus emelkedése az ügyészség történetének egyik legnehezebb időszakát hozta el. Azonban az egymást követő válságok okozta szakmai és munkaszervezési kihívások ellenére az ügyészség talpon maradt úgy, hogy a szervezet működőképessége egyetlen pillanatra sem ingott meg. Sőt olyan újítások jelentek meg, mint az elektronikus ügyintézést teljes egészében lehetővé tevő informatikai rendszer kiépítése, illetve az otthoni munkavégzés bevezetése.



Jávorszki Tamás büntetőjogi és Horváthné Márkus Ildikó közjogi főügyészhelyettesek a szakági beszámolóikban értékelték a somogyi ügyészségek tavalyi munkáját, és több tekintetben is, az országos átlagot meghaladó eredményes működésről számoltak be. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes örömét fejezte ki, hogy az értekezletre az ügyészség elmúlt 30 évének legjelentősebb beruházásaként megépült, gróf Apponyi utcai létesítményében került sor. Kiemelte, hogy a veszélyek korát éljük, ugyanakkor a soha nem látott kihívások ellenére a somogyi ügyészék munkája továbbra is törvényes, magas színvonalú és időszerű maradt. Horváth Szilárd főügyész beszámolóját azzal zárta, hogy a somogyi ügyészségek bizonyították, hogy nehéz körülmények között is eredményesen, magas szakmai színvonalon tudnak működni, míg a jövőre nézve felhívta a figyelmet arra, hogy a törvényesség és időszerűség követelményeit továbbra is maradéktalanul érvényesíteni kell az ügyészi munkában.