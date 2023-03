2023. február 19-e és március 12-e között az akkor még ismeretlen tettesek betörtek egy bábonymegyeri ingatlanba, ahonnan szerszámgépeket tulajdonítottak el közel egymillió forint értékben. A tabi egyenruhások –előzetes bűnügyi információk alapján- 2023. március 29-én több bábonymegyeri családi házban házkutatást tartottak, mely során korábbi bűncselekményekből származó tárgyakat foglaltak le. A körzeti megbízottak 3 helyi férfit elfogták.

A nyomozók két fiatalkorú és egy 18 éves bábonymegyeri fiatalt lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként. A felnőttkorú tolvaj a vallomásában több korábbi bűncselekményt is beismert, valamint elmondta, hogy társaival két alkalommal törtek be ugyanabba a házba, és a település boltja mögött lévő gázpalack lerakatot is feltörték. Az ellopott tárgyakat interneten értékesítették, valamint a közeli méhtelepen adták le.