A nagyatádi körzeti megbízottak 2023. február 27-én délután Somogyszobon akartak ellenőrizni egy személyautóst. A sofőr a rendőri jelzés ellenére nem állt meg, menekülni próbált a járőrök elől. A rosszul megválasztott sebessége miatt azonban az első kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett, és egy betonkorlátnak ütközött. A 27 éves férfin az alkohol befolyásoltság tünetei egyértelműek voltak. A teszter alkalmazását a helyszínen megtagadta, ittasságát később orvosi vizsgálat igazolta. Az egyenruhások felszólítására átadott okmányok nem is hasonlítottak rá. A rendőrök az adatgyűjtés során megállapították, hogy a sofőr és a mellette helyet foglaló 35 éves utasa pár órával azelőtt, Csurgóról lophatták el az autót. A tulajdonos nem csak az indítókulcsot hagyta kocsiban, de a pénztárcáját is. Az ő okmányait adta át az autót vezető 27 éves férfi, ezzel egy újabb bűncselekményt megvalósítva. A járműben egy motorfűrész is volt, ezt a fiatalabb férfi a munkahelyéről lopta el korábban. A rendőrök a két feltételezett elkövetőt elfogták és előállították a Nagyatádi Rendőrkapitányságra. A zákányfalui sofőrrel szemben lopás, sikkasztás és hamis vád bűntett, valamint járművezetés ittas állapotban vétség miatt indult büntetőeljárás, kadarkúti utasával szemben lopás bűntette miatt. A nyomozók mindkettejüket gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat.