A Kaposvári Járási Ügyészség nagyobb értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal és folytatólagosan elkövetett lopás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a három férfival szemben.

A vádirat szerint letartóztatásban lévő vádlott társával tavaly novemberben feltört egy felújított ingatlant Kaposfőn, amelybe a sértett család már be akart költözni, így számos értéküket a házba szállították. A betörők az otthon belsejét nem kímélve, az épületbe a padlás felől, az álmennyezetet leszakítva jutottak be.

A két vádlott első alkalommal 170 ezer forint értékű használati tárgyat vitt el, majd másnap több mint 200 ezer forint értékű holmit lovasított meg. Harmadnap a vádlottakhoz csatlakozott fiatalkorú társuk is, aki a megfigyelő szerepét töltötte be, hogy társait ne zavarja senki a betörésben. A két férfi így kényelmesen tudott lopni, sőt még arra is jutott idejük, hogy a nagy "munkában" megfáradva egy kávét is főzzenek maguknak.

A vádlottak – a bűncselekmény felfedezését és a házban okozott rongálás helyreállítását követően – még egyszer visszatértek a helyszínre, és újból a mennyezeten keresztül bejutva szerszámgépeket vittek el.

A hatóság tagjai rövid időn belül azonosították őket és megtalálták az 500 ezer forintot meghaladó értékű, egy közeli erdős területen elrejtett tárgyak nagy részét. Az egyenruhások munkáját az is segítette, hogy az egyik vádlott rendszeretőnek bizonyult, ugyanis listába rendszerezte a lopott dolgokat.

Az ügyészség a fiatalkorú vádlottal szemben felfüggesztett, azonban társaival szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt.