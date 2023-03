Egy tanácsadó cég a munkabérrel és a járulékokkal próbált trükközni. Először bevallotta, majd önellenőrzéssel lenullázta az adókötelezettséget, és természetesen a fizetési kötelezettséget is. A NAV egyik kockázatelemző rendszere azonban pontosan ilyen esetekben riaszt, és vizsgálatra jelölte a céget. A revizorok felvették a kapcsolatot a társaság könyvelőjével, és így rövid úton kiderült, hogy a kötelezettségeket nullázó önellenőrzés nem állta meg a helyét, hiszen a munkabér és annak járulékai szerepeltek a könyvelésben. Minden jel arra utalt, hogy ezeket az összegeket ténylegesen kifizették. A cég is belátta, hogy nem volt helyes az eljárása, és egy újabb önellenőrzéssel bevallotta és befizette az elmaradt kötelezettségeket. A revizorok továbbra is figyelemmel kísérték a társaság bevallásait, így kiderült, hogy három hónap „rendes magaviselet” után a cég újra megpróbálkozott a trükkel. Egy újabb ellenőrzés azonban meggyőzte, hogy a továbbiakban már ne éljen ezzel a módszerrel. Az eljárások hatására több mint 5 millió forint adókötelezettséget vallott és fizetett be a társaság.