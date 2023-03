Egy saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával foglalkozó vállalkozás bevallásában több mint 4,5 millió forint áfa kiutalását kérte. A cég nagy értékű úszómedence beszerzéséről, a kialakításához szükséges gépi földmunkáról és a beépítési munkálatokról fogadott be számlákat, vagyis az adólevonási jogot a saját ingatlanján elvégzett beruházás miatt érvényesítette. A NAV az ellenőrzés során a Google térképadatai, az önkormányzati ingatlaninformációk, és az ingatlan vásárlásakor, az illetékkiszabáshoz készített fényképek alapján arra jutott, hogy a számlákon szereplő munkákat nem a vállalkozás tulajdonában lévő ingatlanon végezték el. A gyanút az elrendelt adóhatósági helyszíni szemle is bizonyította. NAV önellenőrzés benyújtására hívta fel az adózót, aki ennek egy órán belül eleget is tett, és az önellenőrzésében már csak működési költségeit tüntette fel a következő időszakra átvihető követelésként. A revizorok hatékonyan alkalmazták a rendelkezésére álló információhalmazt, így sikerült feltárni a vállalkozás csalárd magatartását és megakadályozni 4,5 millió forint jogosulatlan visszaigénylését.