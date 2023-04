Azok is kapnak levelet, akiknek a tervezetében a munkáltatók, kifizetők hiányos vagy téves adatközlése miatt ellentmondás van. A levél általánosságban tartalmaz egy rövid tájékoztatót, az adóbevallási tervezetet, az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatot (22EGYSZA) és az annak visszaküldésére szolgáló válaszborítékot. Bizonyos esetekben ettől eltérhet a boríték tartalma. Kiegészítő nyilatkozatot azok kapnak postán, akiknek a hibátlan tervezete visszaigényelhető vagy befizetendő adót tartalmaz és nincs KAÜ-azonosítójuk. Akik egyetértenek a tervezettel, azoknak nem kell módosítaniuk annak tartalmát, a visszaigényelhető adót tartalmazó tervezet esetén elég a kiegészítő nyilatkozatot aláírva visszaküldeniük, melyben kiválasztható, hogy a visszaigényelhető összeget a NAV postai úton vagy átutalással juttassa el. Az összeg kiutalása a beérkezéstől számított 30 napon belül megtörténik. Ha befizetendő adót tartalmaz a tervezet, a csatolt kiegészítő nyilatkozaton jelölhető a részletfizetés.

Szintén feltüntethető, hogy az adózó melyik önkéntes pénztárhoz kívánja a rendelkezés összegét utaltatni, ha több pénztárnak is tagja volt. Aki egyetért a tervezettel és kiegészítő nyilatkozatot sem kapott, nem kell tennie semmit – egyéni vállalkozók, őstermelők és áfás magánszemélyeken kívül – a tervezetből automatikusan bevallás lesz. Azoknak viszont, akik nem értenek egyet a tervezetben szereplő adatokkal, a 22SZJA bevallást kell benyújtaniuk 2023. május 22-éig. A mezőgazdasági őstermelők nyilatkozhatnak arról, hogy az e tevékenységből származó bevételük nem haladta meg az 1 200 000 forintot. Kiegészítő nyilatkozat csak akkor tehető, ha a tervezet tartalmaz minden olyan jövedelmet, amelyről bevallást kell benyújtani. Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 22-éig.