Március 31-én az ország több pontján is egy időpontban rajzottak a ki rendőrök, hogy több mint százan egyszerre csapjanak le 15 helyszínen egy kiterjedt droghálózatra. Tizenhárom ember csuklóján kattant a bilincs, és a rendőrök kézre kerítették a drogterjesztők vezetőjét, egy 35 éves, kaposvári férfit, aki már régóta a budapesti tartózkodási helyéről irányította a dílereket. A nyomozás még tavaly márciusban kezdődött, és egy év alatt jutott el odáig, hogy egy összehangolt akcióban felgöngyölítették a droghálózatot, amely szinte az egész Dunántúlt lefedte. Külföldről és egy be nem azonosított hazai forrásból szerezték be a drogot.

A Terrorelhárítási Központ, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fejér, a Komárom-Esztergom és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai összesen 12 gyanúsítottat fogtak el, és a házkutatásokon 10 kiló marihuánát, ötven tő kannabisz növényt, két kiló amfetamint és 100 gramm kokaint foglaltak le, számolt be erről Fellegi Norbert ezredes, somogyi bűnügyi főkapitány-helyettes. Három millió forint készpénzt és 10 millió forint értékben vagyontárgyakat is zároltak a kárenyhítés érdekében. Laptopokat, mobiltelefonokat, karórákat, gáz- és riasztófegyvernek látszó tárgyat, az ahhoz tartozó lőszereket, és egy nagyértékű gépkocsit is lefoglaltak.

Fotós: Lang R.

Az elfogottak közül négy gyanúsítottat azóta letartóztatott a Kaposvári Törvényszék. A lefoglalt drogok kábítószertartalmát vizsgálják a szakértők, és nem kizárt, hogy jelentősnek minősítik. Ez a mennyiség a bűnszövetségben elkövetett kábítószerkereskedelem bűntettével együtt súlyos bűncselekményt alapoz meg, öttől húsz évig terjedő szabadságvesztést von maga után, de akár életfogytiglan is lehet a büntetési tétele.

A felderítő munkában oroszlánrészt vállaltak a somogyiak és a komáromi rendőrök, erről Bebes Zoltán bűnügyi osztályvezető-helyettes beszélt. Kérdésünkre elmondta, hogy a fővárosi albérletében élő kaposvári K. Ádám volt az ügy főszereplője, mert ő választotta ki egyfajta bizalmi viszony alapján a hálózat tagjait, rendezte a beszerzést és a szétosztást szervezte. Ő rendelkezett a befolyt pénz sorsáról is, és intézte a drogok előállítását. is. A lefoglalt kábítószer értéke több mint 50 millió forintot tett ki, ez a drogkereskedők egy heti forgalmát jelentette. Az ügyben hat embert drogkereskedelemmel gyanúsítottak meg, a kaposvári 35 éves K. Ádámot, a 43 éves K. Albertet, a 48 éves S. Mihályt, a 37 éves B. Zsoltot, valamint egy 52 éves és 28 éves kőröshegyi férfit. Heten kábítószer birtoklása miatt felelnek majd a törvény előtt.