Csománál ellenőriztek péntek reggel a somogyi rendőrök. Délután már Jutában figyelte a traffipax az autósokat. Pár méterrel arrébb a rendőröknek rádión jelezték, ha valaki túllépte lakott területen belül az 50 kilométer per órás megengedett sebességet.

– Sajnos már kaptam bírságot én is, lakott területen kívül gyorsabban mentem, mert nagyon siettem – mondta Orsós Ferenc. Hozzátette: ezúttal megúszta büntetést, fokozottan ügyelt arra, hogy ne lépje túl a megengedett sebességet.

– Hazánk is csatlakozott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának Roadpol kezdeményezéséhez, egy héten át megyeszerte sebesség ellenőrzéseket végzünk, sőt a Speedmaraton keretében pénteken reggel ható órától másnap hat óráig az összes sebességmérő berendezés üzemelt –ismertette Katona László, a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Forgalom-ellenőrző Alosztály vezetője.

Fotók: Lang Róbert

Hozzátette: Az akció lehetséges helyszíneire számos állampolgári javaslat érkezett, amelyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemző munka eredményeit figyelembe véve a vármegyei jelölték ki az ellenőrzések helyszíneit és ezeket közzé is tették. A tapasztalatok szerint még mindig sokan túllépik a sebességet.

– A héten tartott ellenőrzések során azt láttuk, hogy külterületen jobban betartották a szabályokat, lakott területen több autóst mértünk be – jegyezte meg Katona László. Kiemelte: hazánkban még mindig az egyik legfőbb baleseti ok a sebesség túllépése és a gyorshajtás következtében a fékút, féktávolság növekszik, nehezebb elkerülni az ütközést és a sérülések is sokkal súlyosabbak lehetnek.

A teherautókat ellenőrzik májusban Márciusban a Roadpol akció keretében a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrizték. Elsősorban a biztonsági öv, gyermekülés használatát vizsgálták, valamint a vezetés közbeni telefonálást. Áprilisban a gyorshajtókra vadásztak a somogyi rendőrök, májusban a tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik. Európában még mindig naponta átlagosan 70 ember hal meg az utakon, a cél továbbra is a balesetben elhunytak vagy súlyosan sérültek számának csökkentése.