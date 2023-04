Tiltott adatszerzéssel és zaklatással vádol az ügyészség egy férjet, aki a válásuk után egy éven át rendszeresen háborgatta a volt házastársát telefonhívásaival, leskelődésével, illetve egy nyomkövető készülék használatával. A Balaton déli partján élő férfi nem tudott belenyugodni a hosszú ideig tartó házasságának felbontásába. Sokszor felhívta a nejét, hogy béküljenek ki, és a nő hiába kérte, hogy hagyjon fel a háborgatásával. A férfi akár naponta többször megjelent a nő otthonánál, bement az udvarra, az ablakokon kémlelt be, vagy az épülettel szemben lévő ingatlannál bújt el a bokrok mögött, és onnan tartotta szemmel volt párját. Továbbá egy mobiltelefonhoz csatlakoztatható nyomkövető készüléket is beszerzett, amit a sértett kocsijának csomagtartójába rejtett. Ennek segítségével tudta ellenőrizni, hogy nő merre közlekedik az autójával. Nem csak a monitoron keresztül figyelte, hanem a jelzés alapján többször ténylegesen is követte a kocsijával. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a vádlott ellen.