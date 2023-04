A vád szerint a tizenhét éves fiú 2022 februárjától kezdődően egy Kaposvárhoz közeli községben rövid időn belül egy családi házba, egy présházba, valamint egy dohány- és vegyesáru üzletbe is betört két, harmincas éveiben járó társával együtt, de a fiatalkorú mindezeket követően egy kaposvári pizzériát is kifosztott. A feltört ingatlanokból a vádlottak szinte minden mozdíthatót elloptak, így a műszaki cikkeket, a ruhadarabokat, a szerszámokat, több száz liter szeszes italt, az élelmiszereket, a kozmetikumokat, a dohánytermékeket és a készpénzt is. A fiatalkorú vádlottnak ezen túlmenően azért is felelnie kell a bíróság előtt, mert 2022 júliusában néhány nap különbséggel kétszer is alkoholt és ékszereket lopott egy kaposvári áruházból, az egyik alkalommal pedig egy húszas éveiben járó férfi is segítette.

A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség a fiatalkorú vádlottal szemben javítóintézeti nevelés, a betörésekben részes társaival szemben végrehajtandó börtönbüntetés, míg a negyedik vádlottal szemben közérdekű munka kiszabására tett indítványt azzal, hogy a bíróság a vádlottakkal szemben egyúttal vagyonelkobzást is rendeljen el.

A felhasznált fényképeket a nyomozó hatóság a helyszíni szemlék során készítette.