A férfi szerint háromszor ment vissza a barátnőjéért

A vádlott azt állította, hogy háromszor ment vissza, hogy kimentse a tűzből a barátnőjét. Egy ruhát fogott az arcához, de nehezen tájékozódott. Egyszer megérintette a lány arcát, de a test nem mozdult. Akkor már sűrű füst jött a szobából, emiatt köhögött és hányt az erkélyen. Egy szomszéd autóját hányta le, aki erre odébb állt a kocsival, de nem értette, hogy mi történt. Az erkélyről az utolsó pillanatban mentették meg a tűzoltók.

– Már arra gondoltam, hogy leugrom a teraszról, a negyedik emeletről, csak azért, hogy levegőt tudjak venni – állította a férfi.

Fotós: Lang Róbert

Az ügyész kérdésére azonban arra nem tudott válaszolni, hogy mi okozhatta azt, hogy később a kórházban a vérében nem találtak szén-monoxidot, holott rengeteg füst érte. Több homályos pont is maradt a vallomásában. A férfi azt állította, hogy Mónika szeretett gyertyát gyújtani, mert „imádkozott a fényénél”, viszont a korábbi tanúvallomások szerint a nő rettegett a gyertyáktól.

Nem szökött meg, csak szüksége volt a családjára

A mentési akció azért lényeges momentum, mert a korábbi ítélet azt hozta fel, hogy nem életszerű, hogy a két egészséges nő ne próbált volna menekülni a tűz elől, a vádlott pedig nem tett semmit a megmentésükért. A másik lényeges pont a két szoba közötti ajtó. A vádlott azt vallotta, hogy ez az ajtó nyitva volt, rajta keresztül próbálta menteni a barátnőjét, ám a korábbi tárgyalásokon a tűzoltók azt állították, hogy az ajtó zárva volt, még egy karnist is eléje toltak. Ez azért lényegbe vágó, mert a tűzoltósági szakértők szerint életszerűtlen, hogy a két helyiségben egyszerre három tűzfészek keletkezzen. Arra sem tudott magyarázatot adni a férfi, hogy ki rakott ruhaneműt, törölközőket Krisztina testére, csak azt tartotta valószínűnek, hogy véletlenül ejtett rá ruhákat, amiket az arca elé fogott a füst miatt.

A kaposvári kórházban nem tudott belenyugodni a Krisztina halálhírébe, lelkileg összetört, és szüksége volt a családjára. A Budapesten élő nagybátyja jött érte, és csak azért hagyta el az országot, mert az édesapja hazahívta. Nem szökött el, és később sem bujkált, de a barátai azt tanácsolták neki, hogy ne jöjjön vissza, mert Kaposváron fenyegetik és haragszanak rá a gyilkosság miatt. Erre panaszkodott a tárgyalás végén is. A következő tárgyalása júniusban lesz, és a védelem kérésére pszichiátriai szakértőt is kirendelnek hozzá, aki megvizsgálja a párkapcsolati alkalmasságát is.